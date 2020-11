Alternance : son contrat d’apprentissage tourne à la catastrophe

publié le 09/11/2020 à 12:07

Théo est âgé de 21 ans. Le 7 septembre 2020, il signe un contrat d’apprentissage au sein d’une société en qualité de négociateur en immobilier d’entreprise. Il est engagé pour une alternance d’un an à raison de trois semaines chez l’employeur et d’une semaine à l’école.

Il commence son travail plein de bonne volonté. Mais, comme la société vient juste d’être créée, les conditions se révèlent chaotiques. Pas d’ordinateur, pas de téléphone, pas de stylo… Théo est contraint de venir dans les locaux avec son propre matériel. Beaucoup plus embêtant, fin septembre, son employeur ne le paye même pas ! Rapidement, Théo demande des explications. Le responsable lui avoue attendre de faire des affaires ou des aides de l’Etat pour régler les salaires ! C’en est trop.

Théo fait part de ses envies de départ, et le 9 octobre, se met d’accord pour une rupture conventionnelle. Son employeur lui remet bien les documents de fin de contrat. En revanche, il ne lui règle toujours pas le salaire de septembre de 690 euros, ni le solde de tout compte de 435 euros.

Depuis, Théo a beau relancer par téléphone, et même faire parvenir une lettre de mise en demeure, rien n’y change rien. Sans cet argent, il ne peut pas payer son loyer, et a dû demander un report à son propriétaire. Le jeune homme a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que son ex-employeur lui règle ce qu’il lui doit, à savoir 1.125 euros.