publié le 04/11/2020 à 11:50

Tina a contacté l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour un litige concernant sa mère. Elle est portugaise, mais a travaillé en France durant 25 ans. À ce titre, sa pension de retraite dépend d’un organisme français. Mais, en novembre 2019, l’organisme envoie un courrier à l’ancien domicile de la mère de Tina et lui demande un certificat de vie, une procédure tout à fait normale.

Mais sa mère réside désormais dans un EHPAD, et personne ne prend connaissance de ce courrier ni des relances qui s’ensuivent. Finalement, en juillet dernier, Tina s'aperçoit que les virements de la pension de sa maman sont arrêtés depuis le mois de février. Elles prennent connaissance ensemble des relances envoyées par l’organisme. Tina s'empresse alors d'envoyer le certificat pour régulariser la situation. La caisse de retraite lui répond ne pas avoir reçu le papier. Tina le renvoie finalement en recommandé. Depuis, elle appelle toutes les semaines et on lui répond que son dossier est en cours de traitement.

La situation devient urgente puisque sa maman n’a plus d’argent pour payer l'EHPAD dans lequel elle vit. Elle attend toujours que les virements depuis février soient versés sur son compte. Toutes ses économies ont été englouties dans le paiement des loyers de son EHPAD, et si les virements n'arrivent pas, le mois prochain, elle ne pourra plus payer. Tina a contacté pour Julien Courbet, afin que la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) verse à sa maman les 8 derniers mois de sa pension de retraite, soit la somme approximative de 6.580 euros.