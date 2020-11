publié le 03/11/2020 à 12:21

Pascal est bénévole pour Les Restaurants du Coeur de l’Essonne. En juin dernier, il recherche un fournisseur de chambres froides pour équiper son dépôt. Il contacte plusieurs sociétés et l’une d’entre elles lui propose un devis qui convient à Pascal, puisqu’elle applique une réduction de 35 % sur le matériel et inclut des étagères offertes. En sa qualité d’association pour les plus démunis, il n'y a que peu de moyens et le moindre don est bon à prendre.

La commande est réglée en totalité le 30 juillet dernier, pour un montant de 9.045 euros. On lui envoie la facture le 4 août et la livraison est prévue la dernière semaine du même mois. Sans nouvelle mi-septembre, Pascal appelle plusieurs fois et finit par apprendre qu’une partie du matériel est arrivée à l’entrepôt d’une société présentée comme l’importateur (un intermédiaire) et que l’autre partie arrivera fin septembre, puisque le matériel vient du Portugal. Pourtant, à ce jour, Pascal n'a toujours rien reçu !

Il a pourtant eu la confirmation par le fabricant lui-même que le matériel avait bien été envoyé du Portugal. Quant à cet intermédiaire qui aurait réceptionné le matériel, il compte bien, parmi ses revendeurs, la société avec laquelle il a contracté. Malgré de nombreuses relances par mail et un courrier recommandé, aucune nouvelle.



À cause de cette affaire, Pascal est obligé de refuser des dons de produits frais, faute de pouvoir les conserver. Or, depuis le début de la crise sanitaire, il voit le nombre de personnes demandant de l’aide aux grandir de jour en jour. Pascal craint de ne pas revoir ses 9.000 euros, ce qui serait une perte énorme pour l'association des Restos du Cœur. Il a contacté Julien Courbet pour tenter d'obtenir avec toute l'équipe la livraison dans les plus brefs délais de cette chambre froide et à défaut, le remboursement des 9.045 euros payés.