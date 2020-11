publié le 02/11/2020 à 13:49

Nicolas gère une entreprise d’importations et de convoyages de véhicules entre l’Allemagne et la France. Le 2 juillet dernier, un mandataire le contacte pour transporter une voiture jusqu’à son entrepôt. Il accepte le devis de 990 euros. Puis, Nicolas exécute sa prestation le 8 juillet avec tout le sérieux qui lui incombe.

Il envoie dans la foulée le RIB ainsi que la facture. Pourtant, le compte de son entreprise n’affiche aucun règlement du client. Etonné, Nicolas relance la gérante de l’établissement. Le 27 juillet, cette dernière lui promet un paiement dans la journée. Mais, là-encore, Nicolas ne reçoit rien. Il commence sérieusement à se poser des questions, d’autant que le client final lui assure avoir, lui, tout réglé au mandataire.

Après deux relances par mail restées sans réponse, Nicolas finit par passer la vitesse supérieure, le 2 septembre, en envoyant un courrier recommandé. Une démarche qui restera, elle aussi, sans succès. Nicolas ne sait plus quoi faire et a contacté Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que le client lui règle enfin les 990 euros d'impayés qu'il lui doit.