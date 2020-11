Les tuiles mal fixées rendent sa maison dangereuse, l'artisan ne répond plus

publié le 06/11/2020 à 12:12

Pascale appelle pour sa tante, Vanina. Elle a fait bâtir une maison par un constructeur. La réception a eu lieu le 27 novembre 2019. Dès le mois de juillet, elle signale au constructeur de nombreux désordres : l'enduit de protection est fissuré, ce même enduit est absent à certains endroits, la gouttière sur la façade arrière fuit, les gouttières murales verticales ne sont pas scellées, les joints ne sont pas terminés…

Mais le jour de la réception, le constructeur refuse de lui remettre les clés si elle ne signe pas le PV. Elle le signe donc, et envoie immédiatement un courrier recommandé pour lui signifier ses réserves. Elle ajoute d'ailleurs à la liste d’autres problèmes, puisque le contrôleur de l’assainissement constate lui aussi un défaut. Comme le litige n’avance pas, un expert est mandaté. Il confirme toutes les réserves, et constate également le soulèvement de tuiles au niveau de la cheminée sur la toiture. Des tuiles qui risquent de chuter.

Devant l'expert, le constructeur s’engage à reprendre les travaux… Or, depuis cette expertise du 7 août dernier, Vanina n'a plus de nouvelles. Elle a fait faire des devis pour connaître le coup des réparations. Il y en aurait pour 28.000 euros ! Pascale a contacté Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que le constructeur reprenne enfin les malfaçons constatées.

Les tuiles près de la cheminée peuvent chuter à tout moment