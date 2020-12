publié le 08/12/2020 à 08:06

Alors qu'aujourd'hui, plus de 21% des jeunes sont au chômage. "Cette année, pour la 'génération Covid', c'est une difficulté folle", reconnaît le PDG de Carrefour, invité sur RTL. "On ne peut pas rester les bras croisés, on est le premier employeur privé de France, et ce que j'ai décidé, c'est de tendre la main à cette jeunesse", poursuit Alexandre Bompard.

Il a ainsi annoncé le recrutement de 15.000 jeunes, "en CDI ou en alternance", pour l'année 2021. C'est "50% de plus que d'habitude", assure le PDG du groupe Carrefour. Il souhaite par ailleurs que, "en faveur de l'égalité des chances", 50% de ces nouveaux employés proviennent de quartiers défavorisés.



"On a essayé d'apporter des solutions très concrètes. Première solution, aller vers les collégiens, dès la 3e. (...) On va proposer dès l'année prochaine, 3.000 stages de 3e pour les quartiers prioritaires", ajoute Alexandre Bompard. "Deuxième solution très concrète, financer le permis de conduire. Pour les jeunes qui viennent chez en alternance ou en apprentissage, on va financer le permis à hauteur de 500 euros par permis de conduire".