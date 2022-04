Alimentation : pourquoi les boucheries connaissent-elles une pénurie de poulet ?

g

Il est de plus en plus difficile de trouver du poulet dans les boucheries à cause de la crise sans précédent de la grippe aviaire. 15 millions de volailles ont été euthanasiées depuis cinq mois. Résultat : les étals des boucheries sont parfois vides, RTL s'est rendu dans l'une d'entre elles à Paris.

D'habitude, dans sa vitrine, Olivier Granier propose de belles volailles Label Rouge et des cuisses de dinde, mais désormais, le rayon est désert : "Aujourd'hui et demain, je n'aurai rien du tout en volaille" explique-t-il à RTL. " Au niveau de la coopérative avec qui je travaille, les éleveurs n'ont plus rien. On a des difficultés d'approvisionnement."

Olivier est livré moins souvent et les prix s'en ressentent. On note une augmentation de "7% à 8% sur les filets de poulet". Et c'est encore pire pour le canard. Olivier n'a reçu "aucun canard, pas de foie gras, pas de magret, rien du tout. Il faut manger autre chose."

À côté de la boucherie des artisans, il y a une grande surface. On y trouve du poulet pour l'instant, mais la grippe aviaire a un autre impact : le prix des œufs a augmenté de 8%.

Le prix du poulet et des œufs a également augmenté du fait de la guerre en Ukraine et du renchérissement des céréales qui servent à nourrir les volailles.