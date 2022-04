Pizzas Buitoni : "Pour eux, la douleur qu'a subi ma fille vaut 20 euros", témoigne une maman sur RTL

Cela ressemble, au mieux, à une grosse maladresse. En mars dernier, une petite fille âgée de 7 ans, Milla, tombe malade et est hospitalisée après avoir consommé une pizza de la gamme "Fraich'Up" de Buitoni, contaminée à la bactérie E.Coli. Quelle ne fût pas la surprise de Sonia, la maman, quand elle a reçu, fin avril, un appel du service consommateur de la marque lui annonçant l'octroi d'un bon d'achat de 20 euros pour racheter des pizzas.

Sonia est en colère. Elle assure qu'elle leur avait tout raconté : les intenses douleurs ressenties par la petite fille, ses complications rénales, son hospitalisation après avoir consommé l'une de leur pizza. "Le lendemain, j'ai reçu un mail de Buitoni qui m'offre ce chèque cadeau, d'un montant de 20 euros", raconte-t-elle, au micro de RTL. Dans leur réponse, une phrase quelque peu générique : "Nous tenons à présenter nos excuses pour ce désagrément".

Il n'en fallait pas moins pour que Sonia soit ulcérée par cette (faible) réponse commerciale. "On n'a pas de mot, on était scandalisé. Pour eux, la douleur qu'a subi ma fille pendant neuf jours vaut 20 euros. Non, je ne suis pas d'accord", a-t-elle poursuivi.

Contactée par RTL, l'entreprise évoque une erreur humaine de la part du service consommateurs. En effet, ce bon d'achat doit être proposé à ceux qui les contactent pour un remboursement des produits. Il n'aurait pas dû être envoyé à cette famille, directement impactée. Buitoni présente donc, "ses plus sincères excuses à cette consommatrice", très logiquement heurtée par cette indélicatesse.