Accident du travail : elle avance ses frais médicaux et attend d’être remboursée

publié le 24/03/2021 à 11:30

Sylvie a 51 ans, et depuis 25 ans, elle est professeure d’espagnol au collège. En janvier 2020, elle part au ski avec des élèves de section rugby, pour un stage de préparation physique. Mais dès le deuxième jour sur place, elle est victime d’un accident sur les pistes. Résultat : de multiples fractures du fémur, avec plusieurs interventions chirurgicales et une convalescence de minimum 6 mois.

Tous les frais sont normalement pris en charge par l’administration. Mais depuis maintenant plus d’un an, elle n'a perçu que 527,50 euros sur plus de 4.700 euros. Une expertise a eu lieu en novembre, pour valider son arrêt suite à l’accident de travail qu'elle a subi.

Mais aujourd'hui, Sylvie continue d'avancer toutes les factures liées à son accident, entre les différents séjours à l’hôpital, la rééducation et les traitements à prendre à la pharmacie. Sylvie est soutenue pas son directeur d’établissement qui fait tout pour qu'elle puisse être remboursée, mais l'administration ne répond pas.

Elle manque de moyens pour avancer tous les frais

Sylvie cumule bientôt plus d'un an d’arrêt de travail et, avec une fille à charge, n'a plus les moyens d’avancer les frais de rééducation et de médicaments. Elle doit même être supportée financièrement par ses proches.

Sylvie est épuisée physiquement par cette épreuve mais aussi moralement. Elle a dû retourner au domicile de ses parents. Elle a peur de ne pas retrouver toutes ses capacités physiques et souhaiterait au moins être soutenue par l'administration.

Elle a appelé à l'aide Julien Courbet pour être enfin remboursée de la totalité des frais qu'elle a pu avancer depuis l’accident, soit un total de plus de 4.700 euros aujourd’hui.



