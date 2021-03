publié le 22/03/2021 à 11:20

Grégory est étudiant. En octobre 2019, il loue un appartement à des particuliers dans le but de se retrouver à proximité de l’entreprise qui l'accueille en alternance. Il règle tout de suite 990 euros de dépôt de garantie. Malgré des problèmes de chauffage, il paye également sans faute tous les mois ses 495 euros de loyer.

Fin juin, la fin de son contrat en entreprise approche. Prévoyant, Grégory dépose son préavis pour rendre l’appartement le 30 septembre 2020. Puis, il tente de s'arranger avec la propriétaire afin qu’elle soit présente ce jour-là, pour réaliser l’état des lieux de sortie. Mais, comme elle ne lui répond pas, Grégory choisit d'appeler un huissier de justice.

Finalement, la propriétaire se déplace bien et l’état des lieux ne révèle rien de particulier. Sur le coup, cette dame reconnaît devoir lui verser le dépôt de garantie, dans son intégralité, le mois suivant. Pourtant, les semaines passent sans qu’elle ne règle quoi que ce soit.

La propriétaire ne donne pas de nouvelle

Depuis, malgré les nombreuses relances de sa protection juridique, et même une sommation de l’huissier, rien ne bouge. En tant qu’étudiant, Grégory a besoin de retrouver cet argent au plus vite, notamment pour s'installer avec sa copine. En attendant, il vit chez ses parents. Il compte sur Julien Courbet pour que les propriétaires lui reversent son dépôt de garantie de 990 euros sans plus attendre.

