"Ça peut vous arriver" : un produit toxique et cancérigène rend inhabitable leur maison

Dans ce podcast inédit "Le cas en or", chaque jour, un membre de l'émission Ça peut vous arriver revient sur les cas les plus marquants de ces dernières saisons. Défaillances administratives, entreprises malhonnêtes ou employés négligents... Les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans ce nouvel épisode, c'est Stanislas Vignon, le chef d'édition de l'émission, qui se confie au micro de Thibaud Chaboche.

C'est un cas inhabituel que Julien Courbet et son équipe ont eu à traiter fin 2021. Athina Juge, envoyée spéciale de l'émission dans le Sud-Ouest de la France, informe Stanislas d'une affaire qui fait du bruit dans sa région. Yohan, un père de famille vient d'acheter une maison et d'emménager avec sa femme et leur bébé de quatre mois. Peu de temps après, des artisans interviennent pour traiter l'isolation de la maison.



Alerté par l'odeur très forte du produit utilisé par les ouvriers, les soupçons du père de famille, également pompier volontaire, vont rapidement se confirmer. Vertiges, nausées, saignement de nez... Après expertise de la maison, l'assurance est catégorique : le produit utilisé par les professionnels est en réalité hautement toxique et cancérigène ! De plus, il est cent fois plus présent que la norme autorisée. "Ils n'ont plus de maison, elle est condamnée, inhabitable", relate Stanislas Vignon dans le podcast.

L'achat d'une vie qui tourne au cauchemar

Envoyée sur place plusieurs mois après et malgré les précautions prises en amont, la journaliste qui avait alerté l'émission avoue elle-même ne pas se sentir bien après quelques secondes passées dans la maison. Une situation désolante et révoltante que cette famille n'est pas la seule à subir.

Grâce aux deux passages de Yohan et sa femme dans l'émission, d'autres victimes se font connaître. Mais bien qu'ils soient relogés, l'assurance refuse de rembourser les maisons car face au nombre important de victimes, cela représente une somme colossale à débourser pour l'assureur.

"Même quand nous ne parvenons pas à obtenir gain de cause tout de suite, les avocats de l'émission conseillent juridiquement et guident au mieux les victimes dans leurs actions en justice", rappelle Stanislas Vignon. Si la famille n'a pas encore été intégralement indemnisée, elle espère un remboursement prochainement...

