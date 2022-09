Droit : qu’est-ce que le délit d’abandon de famille ?

Votre ancien partenaire ne vous verse plus la pension alimentaire ou ne remplit plus ses obligations familiales ? Sachez que votre cas est loin d'être isolé. Mais sachez aussi que le code pénal encadre ces abus. Cela s'appelle le délit d'abandon de famille.

Le délit d'abandon de famille est prévu par l'article 227-3 du Code pénal. Constitue un abandon de famille le fait de ne pas exécuter durant plus de deux mois une décision judiciaire. Cela peut être une convention homologuée, une convention de divorce ou de séparation par consentement mutuel, un acte authentique notarié, une convention fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants...

Il doit donc exister une décision de justice civile exécutoire. À noter toutefois que le délit d'abandon de famille peut se justifier lorsque la personne est dans l'impossibilité de pouvoir régler sa dette alimentaire. Si aucune plainte n'est nécessaire pour engager des poursuites, c'est souvent grâce à elle que le procureur de la République diligente une enquête.

