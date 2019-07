publié le 26/07/2019 à 19:09

Vers une pénalisation des motards et autres usagers de la route trop bruyants ? La ville de Saint-Forget, dans les Yvelines (Île-de-France), est cobaye d'un test d'un radar sonore. "Un radar sonore est capable de récupérer tous les bruits qui passent autour de lui, de les analyser, et de déterminer leur provenance : un véhicule, un avion, un engin agricole, une moto, etc.", a expliqué le maire Jean-Luc Jannin joint par RTL.fr.

"L'idée est de mettre au point ce radar pour une éventuelle homologation", a précisé l'élu sans étiquette. Le radar va ainsi rester pendant un an et demi environ sur la commune. Il est déjà dotée d'une caméra, mais elle "n'est pas suffisamment précise pour enregistrer les plaques minéralogiques", a indiqué le maire, précisant qu'il n'y aurait pas de verbalisation.

"Pour l'instant, il s'agit d'avoir une base de données pour améliorer le dispositif, et dans un second temps, on va mettre en place un affichage pédagogique pour sensibiliser les usagers au bruit" d'ici septembre, a indiqué Fanny Mietlicki, la directrice de Bruitparif, à RTL.fr. Cela pourrait néanmoins à long terme être l'objectif de ce type d'installation, puisqu'un amendement a été adopté dans le cadre de la loi mobilité allant dans le sens d'une expérimentation en vue d'une possible sanction pour les usagers de la route trop bruyant.

"La route des Dix-Sept-Tournants [bien-nommée, ndlr] où se trouve Saint-Forget, voit passer 95 % de motards sérieux, mais aussi une partie de motards qui font beaucoup de bruit, a raconté Jean-Luc Jannin. Ils font des excès de vitesse impressionnants et prennent les Dix-Sept-Tournants pour un circuit. Saint-Forget est en contrebas de cette route, et ça résonne beaucoup. Mais c'est pareil dans les villages alentour."