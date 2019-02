Transports : les nuisances sonores nuisent à la santé des Franciliens

publié le 11/02/2019 à 10:07

Le bruit des transports en Île-de-France a un réel impact sur notre santé. C'est la conclusion de l'enquête menée par l'observatoire Bruitparif, qui estime que ces bruits font perdre 10,7 mois de vie en bonne santé en moyenne pour un Francilien. "Cela peut aller jusqu'à 3 ans, c'est assez inquiétant", explique sur RTL Fanny Mietlick, la directrice de Bruitparif.



"On ne parle pas de mortalité prématurée mais de dégradation de la santé qui s'installe progressivement dans le temps", ajoute-t-elle. Les conséquences de ces nuisances sonores sont "insidieuses", selon Fanny Mietlick, qui évoque des perturbations du sommeil, de la gêne, de la fatigue.

L'association attribue aux transports routiers les deux tiers de ces impacts sanitaires (61%), suivis par le "bruit ferré" (22%) et les transports aériens (17%). Pour mener cette étude, Bruitparif a croisé sa cartographie de l'exposition au bruit dans les quatorze plus grandes agglomérations d'Île-de-France avec les conséquences démontrées du bruit sur la santé.

Résultat, les communes qui présentent les valeurs les plus élevées d'années de vie en bonne santé perdues du fait du bruit des transports sont les arrondissements parisiens situés à proximité du périphérique, les communes en bordure de la capitale, ainsi que Versailles et les communes du Val-d'Oise. En effet cumulé, "la palme revient à la ville d'Argenteuil et aux XVe et XVIIIe arrondissements de Paris", souligne Bruitparif.