24 Heures du Mans motos 2019 : la pole position pour BMW

publié le 19/04/2019 à 15:51

En réalisant un chrono de 1’36’’597, vendredi 19 avril, la BMW numéro 6 figurera en pole position sur le circuit Bugatti du Mans, où 59 motos sont engagées pour cette ronde de 24 Heures. L’équipe allemande s’est montrée la plus performante avec ses trois pilotes chevronnés, Kenny Foray, Julien Da Costa et Mathieu Gines.



"Le package BMW-Pirelli fonctionne bien sur le circuit Bugatti et nous pouvons les remercier, s'est réjoui déclare Julien Da Costa, vainqueur des 24 Heures motos en 2010, 2011 et 2012 avec Kawasaki. Nous avons la victoire en tête. Nous y croyons et nous allons porter cette moto jusqu’au bout".

La Yamaha numéro 7 de l’équipe YART-Yamaha, pilotée par Broc Parkes, Marvin Fritz et Niccolò Canepa, a signé la deuxième référence chronométrique en 1’36’’625. Elle devance une autre Yamaha R1, la numéro 333 de VDR Igol Pierret Experiences avec Florian Alt, Florian Marino et Xavier Simeon (1’36’’708).

La Honda numéro 1 de l’équipe japonaise F.C.C TSR Honda France, tenante du titre, s’est, elle, classée en septième position des essais qualificatifs. Enfin l’équipage 100% féminin du Girls Racing Team a réalisé le 51e temps.