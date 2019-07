publié le 24/07/2019 à 16:14

Chez les buralistes français on pourra bientôt payer plus que du tabac ou des jeux à gratter. Le ministre de l'Action des Comptes publics a annoncé mercredi 24 juillet que les contribuables pourront régler leurs impôts chez les buralistes "à partir du 1er juillet 2020, et dès le 1er janvier dans 18 départements test". Ceux qui le souhaitent pourront s'acquitter de leurs impôts en liquide jusqu'à 300 euros seulement.

Objectif : rendre plus accessible ce service ; les buralistes étant présents dans 3.400 communes contre 1.800 pour la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Cette "nouvelle mission des buralistes" sera "effectuée en partenariat avec la Française des Jeux (FDJ), qui dans un communiqué a indiqué qu'il sera possible de régler plus que ses impôts chez les buralistes.

"Ce marché concerne l’encaissement des impôts, le recouvrement des amendes, ainsi que les factures de services publics (crèche, cantine, hôpitaux...), qui pourront être effectués dans le réseau des buralistes à partir de l’été 2020", précise la FDJ.