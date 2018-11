publié le 27/11/2018 à 17:54

Le projet a été lancé à Genève par Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy, deux enseignantes de la Faculté de théologie. Elles ont vite été rejointes par une vingtaine de théologiennes partout dans le monde, lassées de voir la Bible utilisée pour légitimer une "soumission des femmes". À l'heure où le mouvement #Metoo a redonné vigueur au combat féministe, elles ont décidé de publier "Une Bible des femmes".



"On a constaté autour de nous qu'il y avait énormément de méconnaissance des textes bibliques, beaucoup de gens qui ne les connaissent plus, ou bien qui pensent qu'ils sont complètement périmés" a témoigné à l'AFP, Lauriane Savoy, expliquant la volonté de ces théologiennes de "montrer que les valeurs féministes et la lecture de la Bible ne sont pas incompatibles".

Dans cette "Bible des femmes", ces théologiennes abordent ainsi le livre sacré à travers différentes thématiques : le corps, la séduction, la maternité, la subordination, replacés dans le contexte actuel. "Chaque chapitre prend appui sur des questions existentielles des femmes, des questions qui se posent aujourd'hui", souligne Elizabeth Parmentier.

Selon son éditeur, Matthieu Mégevand, le livre se taille "un joli début de succès".