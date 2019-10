publié le 30/09/2019 à 12:28

Roch Hachana signifie littéralement "la tête de l'année". Cela est bien clair : en ces derniers jours de septembre, les croyants de confession juive célèbrent la nouvelle année. Le calendrier hébraïque se base sur la Lune. Ce 30 septembre 2019 correspond ainsi au premier jour du mois de Tichri, premier mois de l'année.



Dans le judaïsme, ce jour correspond à l'anniversaire de la création de l'homme par Dieu, explique le site chabad.org. Il correspond à une journée de prière pour demander à Dieu une bonne année. Comme la plupart des fêtes juives, Roch Hachana commence la veille au soir (ce dimanche 29 septembre). La fête va se poursuivre jusqu'au soir de ce mardi 1er octobre.

Le rite particulier de cette fête est la sonnerie du choffar, une trompe en forme de corne de bélier, à 100 reprises durant la prière pendant les deux jours de la fête. Le choffar est l'instrument du couronnement des rois, et son cri plaintif appelle à la repentance les fidèles.

On souhaite aussi une bonne année aux autres fidèles, et on allume des bougies selon un rituel propre. Un rituel est proposé devant un plan d'eau pour "jeter ses péchés à l'eau". Enfin, un repas festif est servi pour marquer l'entrée dans une nouvelle année.