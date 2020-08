Requins : y en a-t-il autour des côtes françaises ?

publié le 13/08/2020 à 11:57

Vous avez été traumatisé par Les Dents de la Mer et craignez pour votre vie quand vous vous allez vous baigner ? Rassurez vous, les eaux françaises ne grouillent pas requins mangeurs d'hommes à la taille hors norme. Mais sur nos côtes, on trouve bien des requins. On en dénombre même une cinquantaine d'espèces en Méditerranée, et une centaine dans l'Atlantique.

En comptant les territoires d'outre-mer, le nombre d'espèces de requins sur nos côtes explose. Ils ont notamment été très médiatisés à La Réunion en raison d'un certain nombre d'attaques.

Les plus fréquents ? Les différentes espèces de roussettes. La plupart des requins observés en France ne dépassent pas les 2 mètres. On trouve aussi régulièrement des requins bleus. Ils s'aventurent parfois près des plages, notamment spécimens les plus jeunes. Pour autant, ils ne sont pas dangereux pour l'homme.

Quelques grands requins

D'autres plus impressionnants ont aussi été observés, comme les requins pélerins. À la faveur du confinement, plusieurs spécimens ont notamment été observés dans le Golfe du Lion ou encore en Bretagne et au Touquet. Ce grand requin qui peut faire une dizaine de mètres de long est toutefois complètement inoffensif puisqu'il mange uniquement du plancton.

Nous approchons du plus long suivi réalisé d'un requin pèlerin dans l'Atlantique nord-est (2 ans & 2 mois)

Marie B recordwoman marquée le 7/05/2018 est le 1er requin a être allé autant au sud (Cap-Vert)

Le 29/04/2020 elle était proche de Belle-Île-en-Mer. pic.twitter.com/GQijlRRtdi — Association APECS (@AssoAPECS) May 8, 2020

La plupart des requins présents en Méditerranée ou dans l'Atlantique se promènent toutefois très rarement près des plages, pour la simple et bonne raison qu'ils préfèrent les eaux plus profondes. C'est le cas par exemple du requin renard ou du requin taureau. Au large, on peut même trouver des requins marteau ou des grands requins blancs. Mais ils sont extrêmement rares. En Méditerranée, ils sont même en danger critique d'extinction selon l'association Longitude 181, comme huit autres espèces de requins.

Dans les outre-mers, quelques requins dangereux existent. On peut notamment observer des requins tigres ou des requins bouledogues en Polynésie, à la Martinique ou en Nouvelle-Calédonie. C'est surtout à La Réunion qu'ils préoccupent les autorités, car ils semblent s'être rapprochés des côtes ces dernières années.

Rappelons que même si les attaques existent sur l'île et peuvent être graves, elles ne sont pas très fréquentes : une vingtaine depuis 2011. À la Réunion comme dans certaines collectivités d'outre-mer, certaines règles de sécurité peuvent être observées comme le fait d'éviter la baignade le soir. En métropole en revanche, vous pouvez être tranquille.