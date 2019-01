publié le 18/01/2019 à 16:46

La photo prise par le biologiste Juan Oliphant semble tirée d'un film. Pourtant, le membre de l’équipe One Ocean Diving, qui étudie depuis des années les prédateurs aquatiques dans leur milieu naturel, a bien approché le colossal requin blanc qui figure à ses côtés.



L'incroyable spécimen est doté de proportions exceptionnelles, soit plus de 6 mètres de long, pour un poids de 2.5 tonnes. Un record proche de celui de Deep Blue, le plus grand requin blanc jamais observé jusqu'alors.

Repérée dès mardi par les chercheurs, l'imposante femelle était venue se repaître d'une carcasse de cachalot qui flottait au large des côtes de l'archipel. La plongeuse professionnelle Ocean Ramsey a confié à journal local Honolulu Star Adviser que la dépouille du cétacé était assaillie par des requins tigres, qui se sont "éparpillés" à la vue du super-prédateur.

C'était juste un beau gros et gentil colosse qui voulait utiliser notre bateau pour se gratter. Ocean Ramsey





La jeune femme, qui milite pour la protection de l'espèce menacée, a passé la journée dans l'eau avec ses collègues, à suivre de près l'animal marin au comportement pacifique. Une

expérience unique qu'elle a partagé dans plusieurs vidéos sur Instagram, qui la montrent caressant le Lamnidé. Un geste d'ailleurs vivement critiqué par le spécialiste David Shiffman.

Les requins blancs très peu présents à Hawaï

Au cours de son entretien accordé au journal, elle ajoute que le requin, probablement âgé de cinquante ans, était suivi de deux dauphins et lui a paru "étonnamment large". Une observation qui la laisse supposer qu'elle pourrait être gestante.



Les requins blancs se font rares dans les eaux de Hawaï, trop chaudes pour eux. La quête de nutriments pour une gestation, notamment de baleines, pourrait expliquer la présence de l'un d'entre eux dans cette zone.