Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie

publié le 09/05/2020 à 10:41

Jean-Michel Aphatie, imité par Laurent Gerra, anime l’émission de débat et de controverse "Polémicon et polémiconne" depuis son domicile. Le sujet de l’émission est le déconfinement. Les invités du débat aujourd’hui sont Jaqueline Delaraie, présidente de l’association "Osez le déconfinisme" et l’écrivain, philosophe académicien Alain Finkielkraut.

La première question adressée à Jaqueline Delaraie, jouée par Jade, sur le déconfinement par départements et par couleurs. "Je trouve ça scandaleux d’assigner une couleur aux gens. On a le droit de se sentir ni rouge ni vert," répond-elle.

Jean-Michel Aphatie, toujours imité par Laurent Gerra, donne la parole à Alain Finkielkraut. "Mme Delaraie, je crois que vous plaquez un schéma de pensée, permettez-moi de la dire, un peu simpliste sur une réalité sanitaire qui reste, ne vous en déplaise, différente selon les territoires," répond l'écrivain, également imité par Laurent Gerra.

"Voilà typiquement un discours de vieux mâle blanc à lunettes. Et c’est un hasard si les départements féminins comme LA Mayenne et LA Marne sont rouges, alors que les départements bien machos LE Puy-de-Dôme, ou LE Cher sont verts," interroge Jade dans la peau de Jaqueline Delaraie. "Gna gna gna, taisez-vous, taisez-vous pauvre conne," s’emporte Alain Finkielkraut, imité par l’humoriste Laurent Gerra.

Jean-Michel Aphatie, toujours imité par l’humoriste intervient. "Je crois nous avons réussi à éclaircir les enjeux de ce déconfinement par départements rouges ou verts. Je vous rappelle que si vous vous sentez dans un département blanc ou rosé, il faut effectivement arrêter de boire, prévient le journaliste imité par Gerra. La semaine prochaine nous demanderons comment faire le test avec un écouvillon dans le nez quand on a le nez bouché," annonce Laurent Gerra, imitant Jean-Michel Aphatie.