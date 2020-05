La chronique de Laurent Gerra du 5 mai

et Jade

05/05/2020

François Lenglet, doit-on s'attendre à une chute cumulée de la production et du pouvoir d'achat ? "Je vais vous faire une réponse d'économiste, p'tèt bien que oui et p'tèt bien que non", répond Lenglet. Une réponse de Normand plutôt.

Prenons l'exemple normand justement : "la production de lait est très peu affectée par le coronavirus car la vache a très peu de gênes communs avec le pangolin mais les Français n'auront bientôt plus d'argent pour acheter du camembert au lait cru, qui sent mauvais mais qui rend heureux", explique-t-il. Une mauvaise nouvelle pour les fromagers.

La vente des claquettes de piscine, elle, est en hausse de 100%. "Mais ça ne durera qu'un temps, car avec l'augmentation du chômage, la baisse du pouvoir d'achat, l'effondrement de l'économie et la fin du monde, les Français, qui n'auront pluu un rond pour s'acheter des camembert au lait cru, finiront par manger leurs pieds et n'auront plus besoin de claquettes." Logique.