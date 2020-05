La chronique de Laurent Gerra du 06 mai 2020

publié le 06/05/2020 à 10:57

Ce mercredi matin, RTL a été joint par Facetime par Michel Drucker. "Salut les gamers, c'est Mich Mich fait des vidéos, sur Facetime et WhatsApp. Tu peux aussi me retrouver sur Twitch et Tik Tok.", lance l'animateur de télévision, qui grâce à ses vidéos, donne des nouvelles aux personnes âgées des Ephads. "Ils kiffent leur mère. Je suis le Squeezie des Hespérides, le Cyprien de la maison des Glaïeuls", ajoute-t-il.

"Vous me reconnaissez malgré mon masque ?", nous interpelle Gérard Collomb en visioconférence. Le maire de Lyon a pour projet de rendre obligatoire le port du masque dans les rues de sa ville à partir du 11 mai. "C'est une décision de bon sens car à quoi bon garder la bouche à l'air quand on n'est pas à table ?", explique-t-il.

Pour venir en aide financière aux hôpitaux et aux soignants, de nombreuses ventes aux enchères d'objets ayant appartenu à des célébrités sont organisées sur le net. Des ventes qu'aurait certainement adoré animer le regretté Pierre Bellemare. "Le programme du jour : un télé-achat spécial objets de stars. Commençons avec ce magnifique objet, un slip en papier de chez Thaï Massage ayant appartenu à Patrick Bruel".