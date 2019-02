publié le 06/02/2019 à 14:30

Croyez-vous aux théories du complot ? C'est la question que pose une enquête de la fondation Jean-Jaurès. Dix théories ont été sondées et le constat est sidérant : 21% des Français sont d'accord avec au moins cinq théories du complot. Alors quelles sont les théories les plus répandues selon cette étude ?



Avec 43% des sondés qui le pensent, la thèse complotiste la plus partagée est que "le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins".

Vient ensuite l'idée que le décès de Lady Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997 serait en fait "un assassinat maquillé" (34% d'adhésion). Pour compléter le podium, 27% du panel souscrit à l'idée que "les illuminati sont une société secrète qui cherche à manipuler la population".

Immigration, complot sioniste, 11-Septembre

Moins répandue, mais tout aussi étonnant, un Français sur quatre croit que l'immigration serait "délibérément organisée par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques" pour remplacer la population européenne.



Au registre de la conspiration mondiale, 23% des sondés adhère à l'hypothèse qu'"une poignée d'initiés est capable de décrypter les signes de complot qui ont été inscrits sur les billets de banque, les logos des marques célèbres ou dans des clips musicaux". Dans la même veine, 22% estiment qu'"un complot sioniste à l'échelle mondiale", existe bel et bien.



"L'homme n'est jamais allé sur la Lune"

Les Américains ne sont pas en reste du côté du complotisme. Ainsi, le trafic de drogue international serait en réalité "contrôlé par la CIA", pour 19% des personnes interrogées. Autre action effectuée dans l'ombre, le gouvernement américain est "impliqué" dans "la mise en oeuvre des attentats du 11-Septembre" (17% des sondés).

Secret toujours, 15% des Français croient en la théorie dite des "chemtrails", selon laquelle les traînées d'avions dans le ciel sont en fait "la trace de produits chimiques répandus délibérément" pour d'obscures raisons.

Autre fait historique contesté, et non des moindres : "l'homme n'est jamais allé sur la Lune". Cet exploit de l'humanité ne serait en fait qu'une "une invention de la NASA", pour 9% des sondés.

> Apollo 11 Moonwalk Montage

Une théorie plus récente a été testée et le constat est édifiant : un Français sur dix pense que l'attentat de Strasbourg est une "manipulation du gouvernement".

Quel est le profil de celui y croit ?

Seule certitude ici, l'adhérent à ces thèses est jeune (entre 18 et 35 ans) peu diplômé (sans diplôme ou titulaire d'un CAP/BEP), a un niveau de vie modeste et il vote en général pour les extrêmes.



Ainsi, toujours selon cette enquête, 27% des électeurs de Marine Le Pen et 20% de ceux de Jean-Luc Mélenchon seraient sensibles au complotisme, contre 10% du côté d'Emmanuel Macron.



Autre élément alimentant le conspirationnisme : le média avec lequel on s'informe. Deux tiers des Français disent ainsi ne plus faire confiance aux médias traditionnels. Beaucoup suivent l'actualité sur internet, qui regorgent pourtant d'infox, toujours plus nombreuses.