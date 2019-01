publié le 27/01/2019 à 05:53

Comment lutter contre les fausses informations ? La question s'est invitée sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 26 janvier, alors que Michèle Cotta présentait Fake News, ouvrage co-rédigé avec Robert Namias.



Et alors que le rôle d'internet, et notamment des réseaux sociaux était abordé, Philippe Val estimé que "l'une des solutions serait de faire en sorte que ceux qui dirigent les réseaux sociaux soient considérés comme des directeurs de publication". En effet, actuellement, les directeurs de publication sont responsables pénalement du contenu des journaux et magazines, notamment dans les procès en diffamation.

Pour Philippe Val, qui a été directeur de la publication de Charlie Hebdo de 2004 à 2009, il est important que les dirigeants de réseaux sociaux soient responsables des propos tenus sur leur site. "Ils devraient passer devant la 17e chambre correctionnel, or ils sont hors loi, hors sol. Or, il faut absolument que ces gens aient le statut de directeur de publication sinon on ne va pas s'en sortir, c'est trop grave", a-t-il expliqué.

"Il faut que ceux qui dirigent les réseaux sociaux soient considérés comme des directeurs de publication" Philippe Val #ONPC pic.twitter.com/2JNGR7xyM3 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 26 janvier 2019