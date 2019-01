"Fake News" et théories du complot : la pensée progresse en France

publié le 11/01/2019 à 10:36

"Fake News, la cancer de la démocratie". Le magazine hebdomadaire L'Obs propose cette semaine un gros dossier sur les fausses informations. Le journal revient par exemple sur cette étude de l'Université de Cambridge, conduite dans 9 pays, dont la France.



Elle montre une réelle poussée de la pensée complotiste sur les questions d'immigration notamment. Un tiers des Françaises et Français par exemple pensent que le gouvernement cache sciemment la vérité au sujet du nombre d'immigrés qui vivent dans notre pays. 18% (environ 1 personne sur cinq) croient en la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire en l'existence d'un complot secret visant à substituer une population majoritairement musulmane.

Les auteurs de cette enquête le reconnaissent : lorsqu'ils ont conçu leur projet, ils pensaient que ces théories complotistes étaient marginales. Et bien non et ce n'est pas qu'une question d'éducation explique l'un d'entre-eux. Seuls les ultra-diplômés et ceux qui n'ont fait aucune étude et qui n'ont pas accès aux réseaux-sociaux sont imperméables.

Complots, "fake news", on en est sans doute qu'au début, poursuit L'Obs, car voilà désormais les "deep fakes". Des vidéos plus vraies que nature mais trafiquées à l'aide de logiciels ultra sophistiquées. Elles permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On peut tout faire, écrit L'Obs. Chefs d'États ou anonymes deviennent des marionnettes. Ces altérations sont encore détectables... mais jusqu'à quand ?