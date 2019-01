Fake news : comment développer notre esprit critique ?

publié le 16/01/2019 à 07:00

Internet est une mine d'informations...On se retrouve parfois désarmé face à un nouvel enjeu lié aux dérives de cet outil : le relais et la propagation des "fake news". Si certaines paraissent totalement fantaisistes ("La terre est plate", "Personne n’a jamais marché sur la lune", "Notre monde est gouverné par des reptiliens"), d'autres peuvent être perçues comme vraies("Attaque terroriste en cours dans telle ville"). Stimuler notre esprit critique pour repérer et vérifier les sources devient donc un objectif majeur...

-Cécile Bourgneuf, journaliste et co-fondatrice du "Ptit Libé", le site d'information de Libération à destination des 8-13 ans. Parution hebdomadaire (vendredi) d'un grand sujet traité en profondeur et expliqué aux enfants.

-Gilles-Marie Valet, pédopsychiatre, auteur de Les 101 Règles d'or de l'éducation bienveillante (Editions Larousse)

-Eric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, en charge de la cellule "nouveau format" (présence de l'Express sur Facebook, Snapchat...) et auteur de la newsletter "Holographique" sur les enjeux de la révolution technologique.

