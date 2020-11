La chronique de Laurent Gerra du 5 novembre 2020

publié le 05/11/2020 à 10:26

Alors que le monde reste suspendu à l'élection du nouveau président américain, Marine Le Pen apporte son soutien à Donald Trump : "On est en train de le voler madame. Je me badigeonne de carotène et je fais ma bouche en cul de poule. Je me trumpise et m’apprête à annoncer deux choses en avant première. D’abord qu’Emmanuel Macron va tenter de me voler élection en 2022 bourrant les urnes en Pennsylvanie et ensuite que ma première mesure de présidente sera la construction d’un mur entre la Normandie et le Mexique. C’est gagné, madame !"

L'ancien premier ministre Valérie Giscard d'Estaing a fait un passage dans les studios de RTL et visiblement, la campagne de Joe Biden lui a donné des idées : "C’est décidé : je me présente à l’élection présidentielle française de 2022. On ne peut pas laisser l’avenir du monde dans les mains d’un gamin de 77 ans !"

Élections obligent, les chaînes d'information en continue comme BFM TV tournent à plein régime. Son directeur général Marc-Olivier Fogiel est d'ailleurs venu discuter avec Jade du dispositif spécial : "On a mobilisé toute la team BFM pour faire la story des résultats en live dans le morning, l’afternoon et le evening avec des experts en one-to-one pour focuser les breaking news en les upgradant sur les social networks."