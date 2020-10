Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Marie Bigard et François Bayrou

publié le 31/10/2020 à 10:15

Malgré les promesses du gouvernement, les tests de dépistage ne sont toujours pas accessibles facilement. Un problème de plus pour l'exécutif en cette période d'épidémie galopante. Un sujet sur lequel à souhaité revenir Jean-Marie Bigard : "Faut tous qu'ils aillent se faire enc*lé" avec leur test dans le pif où le gars il attend 5 jours avant de savoir s'il est malade ou pas".

L'humoriste propose alors une alternative rapide et gratuite : "Au lieu de passer le test la gars, il mange un bon cassoulet monumental avec pleins de fayots après le gars il lâche des caisses, et s'il sent pas son prout le gars, c'est qu'il a perdu l'odorat et c'est qu'il est malade", explique Jean-Marie Bigard.

De son côté, François Bayrou s'est prononcé dans la lutte contre l'islamisme à l'école. "En matière éducative, il faut être ferme", a martelé l'ancien ministre. "Ce n'est pas aux élèves à choisir les enseignements, ainsi je le dis, à tous les enfants de la 4e B du collège Hugues Aufray de Pau : Pas question de sécher les cours de Monsieur Pichard au motif je cite 'Pichard il pue, il pète, il prend son cul pour une trompette'", s'est agacé François Bayrou.