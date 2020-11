La chronique de Laurent Gerra du 4 novembre 2020

et Jade

publié le 04/11/2020 à 09:59

Joe Biden et Donald Trump sont au coude à coude dans la présidentielle américaine. On ne connait donc pas encore à cette heure le nom du président américain et John Rambo se félicite de ce scénario à suspense, qui n'est pas visible en France : "Chez vous à 20 heures pile, tout est plié. T’as un candidat propre sur lui qu’a mis une pâtée à un blond ou une blonde qui s’appelle Le Pen. C’est toujours le même film, c’est nul".

François Hollande a également tenu à réagir au scrutin et connaît même déjà le vainqueur : "Je suis venu pour fêter la victoire de Joe Bidet contre le méchant Trompe", a affirmé l'ancien président de la République. François Hollande croit même encore en une vague bleue des démocrates et souligne que "tout peut encore basculer car le vote par correspondance n’a pas été dépouillé".

De son côté, Nicolas Sarkozy s'est penché sur les premiers résultats de cette élection, qui sont très serrés, loin de ce que prédisaient les sondages : "Comment ça va, les journalistes ? Vous avez pas trop l’impression de vous être encore tous plantés, vous autres les journalistes ? Vous avez pas trop la joue qui pique ?", a-t-il dit à mademoiselle Jade, sur un ton moqueur.