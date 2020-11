La chronique de Laurent Gerra du 3 novembre 2020

publié le 03/11/2020 à 10:06

Depuis le confinement, décidé par le président de la République, tout le monde attend la réaction de Marine Le Pen : "Je suis très énervée madame, furax, furibonde, rouge de colère, j'étouffe de rage et d'indignation. Je cite du George Orwell dans tous les Tweets madame. Je donne des coups de marteau sur l'application Tous anti-Covid, j'ai déjà détruit trois téléphones madame. Tout le monde sait qu'il ne faut jamais reconfiner un Français qui a été confiné, c'est très dangereux madame."

L'annonce d'un reconfinement ne fait pas l'unanimité dans la classe politique, comme l'indique Christian Jacob, le patron des Républicains : "Ah bah voilà ! Après le confinement 1, le confinement 2... Tu parles d'une originalité ! Après ils vont faire quoi ? Le confinement se marie ? Le confinement et les gendarmettes ? J'en ai assez de répéter que la France est un bateau sans capitaine et en plus le gouvernail est cassé."

Selon une étude du courtier Empruntis, 46% des Parisiens souhaitent quitter la capitale : "Mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer et de la Radio télévision Luxembourg, bonjour. Le premier conseil que je leur donnerai est le suivant : ne venez pas. Restez à Paris, la campagne c'est dangereux. On risque un coup de chevrotine dans le cul. A chaque fois qu'un Parigo tête de veau vient s'installer à la campagne, la première chose qu'il fait c'est de se plaindre à la mairie parce qu'il est réveillé le matin par un coq", rappelle Jean Lassalle.