publié le 01/11/2020 à 10:19

L'actualité musicale est dominée par la sortie du nouvel album du sosie vocal de Johnny, Jean-Baptiste Guégan. Pour la sortie de cet album, l'artiste a déclaré s'être éloigné de Johnny Hallyday. "Vous trouvez ? Vous savez, on me parle beaucoup de ce Johnny. Mais comme je ne le connais pas du tout, dans mon nouvel album j'ai décidé d'arrêter de la copier, comme ça on me confondra moins avec lui", confie le chanteur sosie, imité par Laurent Gerra.

Johnny avait un titre intitulé "Rester Vivant" et dans son nouvel album Jean-Baptiste chante "Rester le même". "Dans ma chanson 'Rester le même', je dis que je me prends pas pour un autre puisque je suis resté le même. Le même que l'autre, celui que je connais pas", se justifie Laurent Gerra dans la peau du chanteur.

Un coffret souvenir de Johnny sur son dernier road trip aux États-Unis va sortir. C'est un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur Johnny Hallyday propose Jade. "Je crois qu'il m'a encore copié, parce que moi aussi je sors un film sur moi et mes copains. Entre potes, on est partis de la Nouvelle-Orléans, dans le Loiret. Parce que dans la Vieille Orléans, il y avait des bouchons à cause des travaux. Ensuite on a traversé les grands déserts, l'Albigeois. On a fait hurler les mobylettes sur la N66 jusqu'à Los Argelès-sur-Mer," raconte Jean-Baptiste Guégan imité par l'humoriste. "Mais on a quand même fait un détour par Grasse Land pour voir la maison d'Elvis Pressé. On l'appelle comme ça parce qu'il chante très vite au karaoké," évoque Jean-Baptiste Guégan.

Toujours imité par Laurent Gerra, il poursuit en évoquant sa marraine : "Line Peugeot. Je dois tout à Line Peugeot." Jade entre en contact par téléphone avec Line Peugeot. "Je suis le sosie vocal d'une grande dame de la chanson," imite Laurent Gerra. Jade reconnait la voix de Line Renaud. "Ah bon ? Vous trouvez ? Jean-Baptiste et moi avons enregistré un petit duo, vous voulez l'écoutez ?" "Combien pour ce chien dans la vitrine ? Ouah Ouah ! Qui penche la tête en frétillant !! Rock'n'roll", chante Laurent Gerra dans la peau des deux sosies.