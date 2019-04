publié le 28/04/2019 à 20:35

C'est un visage et une voix bien connu des auditeurs qui va quitter la maison rouge. Marc-Olivier Fogiel, à la tête de RTL Soir depuis sept ans maintenant, a récemment annoncé qu'il allait quitter ses fonctions à la fin de la saison.



Le célèbre journaliste et animateur, qui va rejoindre BFM TV pour succéder à Hervé Béroud à la tête de la direction générale de la chaîne d'information, évoque son "émotion". "Cette maison, c'est celle où j'ai grandi (...) Mon quotidien aujourd’hui c’est de vivre du matin au soir ici au milieu de cette rédaction. Et donc forcément quand on dit au revoir aux gens ce qui prédomine, surtout quand on est bien, c’est le sentiment que tout cela va se finir et on profite de chaque instant", a réagi Marc-Olivier Fogiel, invité des Dessous de L'écran.

Ce départ va surtout marquer la fin d'une époque pour le journaliste qui va alors dire adieu à l'antenne. "Plus d'antenne, plus de Divan... Je ne pense pas qu'on puisse diriger et faire également de l'antenne. D'autres l'ont fait mais moi, je ne pense pas que je puisse passer à cette étape de ma vie professionnelle en mélangeant les genres, a-t-il ajouté. Cela nécessite donc de renoncer à l'antenne mais je le fais sans aucune nostalgie".

Un nouveau défi qui réjouit le journaliste. "Cela me donnera autant d’adrénaline que l’antenne. Je n’ai même jamais fabriqué de l’info en continu c’est aussi ce qui fait que c’est un challenge. Je vais apprendre et pour cela je vais d’abord regarder, m’imprégner, comprendre avec le plus d’humilité possible".



Quant à son successeur au micro de RTL, Marc-Olivier Fogiel est heureux de voir arriver Thomas Sotto. "Dans mon Top 3, je l'aurais mis en numéro 1", glisse-t-il. Et de poursuivre : "Il a cette même forme d’exigence qui est commune. Je crois que c’est un garçon sympathique, je ne le connais pas bien, et il aime la radio. Donc tout cela fait un bon cocktail pour réussir".