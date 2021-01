La chronique de Laurent Gerra du 4 janvier 2021

publié le 04/01/2021 à 10:10

L’année 2021 commence mal pour l’exécutif avec un retard de la France dans la campagne de vaccination par rapport à ses voisins européens. Emmanuel Macron, lors de ses vœux télévisés, a d’ailleurs demandé une accélération du processus. Retrouvons le couple présidentiel à l’Elysée, où le président travaille déjà sur sa prochaine prise de parole.

"Écoute un peu mon prochain discours : 'Ze pense à Robert, charcutier-traiteur à Vesoul, Ze pense à Jocelyne, coiffeuse à La Bourboule, Ze pense à…'", commence le chef de l'État avant d'être interrompu par son épouse : "Oh bah ça va ! Tu as déjà soulé tout le monde le 31 avec ton infirmière Marie-Corantine, ton éboueur Gérald et Rosalie, ta libraire à Bagnolet. Tu ne vas pas nous faire toutes les pages jaunes ! Et puis c’était quoi ces ignobles fauteuils en skaï de chez Conforama ?", rétorque la Première dame.

"C’était pour faire peuple..." répond Emmanuel Macron avant de se faire remonter les bretelles : "Oui bah le peuple, il n’a pas envie de se retrouver les fesses collées à du skaï, il veut des vaccins ! Tu ferais bien d’accélérer un peu la cadence. Nous sommes la risée de l’Europe !", lui rappelle Brigitte.

De son côté, Michel Houellebecq vient présenter ses voeux en studio et espère que 2021 soit aussi bien que 2020 mais en pire. "Si le virus pouvait muter et donner la gaule, ça m’arrangerait. Et s’il pouvait aussi frapper en priorité les gens heureux et Erik Orsenna, ce serait encore mieux", a ajouté l'écrivain.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours. Pour en parler, le sosie officiel de Patrick Sébastien en région PACA, Didier Raoult, est avec nous sur RLT. Et quand Mademoiselle Jade lui demande s'il compte se faire vacciner, la réponse est sans appel : "Moi, me faire vacciner ? Mais tu es fada ! J’ai pas envie que Big Pharma m’injecte des micro-puces électroniques pour me contrôler le cerveau par satellite depuis Bruxelles".

Campant sur ses positions, le Professeur réitère : "Ça guérit tout la chloroquine ! La Covid-19, le cancer, les hémorroïdes, les cors aux pieds : tout ! J’en ai prescrit à Yves Calvi pour soigner la crise de foie qu’il a eu à Noël après son troisième magnum de Côte-de-Nuit, et regardez-le, il se porte comme un charme !", souligne Didier Raoult.