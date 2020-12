La chronique de Laurent Gerra du 31 décembre 2020

publié le 31/12/2020 à 09:46

Face à la pandémie de coronavirus, tous les spécialistes s'accordent sur les considérables conséquences économiques. En France, il y aura "du pour et du contre", estime François Lenglet. Le journaliste prend l'exemple de l'industrie textile : "après des mois passés à manger des pizzas surgelées, les Français vont découvrir qu'ils ne rentrent plus dans leurs vêtements de ville. Ils vont changer de pantalon, ce qui va doper les ventes en taille xxl". Attention tout de même à la pénurie de gruyère râpé. "Après l'épidémie, il va falloir écouler les stocks de pâtes que les Français ont constitué pour rien", prévient François Lenglet.

Malgré les efforts d'information et d'alerte, les mesures de confinement ne sont pas toujours respectées. Pour faire face à cette situation, le lieutenant Colombo a été appelé à la rescousse : "excusez-moi de vous déranger m'sieur, mais on m'a dit que vous sortiez pas mal ces derniers temps malgré le confinement". Armé de son redoutable sens de l'observation, le lieutenant a réussi à démasquer un contrevenant qui s'est inventé un animal de compagnie pour sortir plus souvent.

Du côté des chaînes de télévision d'information en continu, l'épidémie de franglais se porte bien. Parmi les personnes infectées, Marc-Olivier Fogiel. L'animateur "dream" quand on lui demande si "c'est hard d'être en breaking news, 24 hours, 7 days" car "l'anglais est la langue des news", selon lui.