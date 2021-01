Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Apathie et Gilbert Montagné

publié le 03/01/2021 à 11:30

Même confiné, le journaliste Jean-Michel Apathie a tenu à interviewer en direct le Pr Luc Montagnier. "Pardon de vous parler depuis mon placard à provisions mais je suis confiné, comme tous les Français. Je vous demande de ne pas faire attention aux bocaux de cassoulet aux haricots tarnais, des pommes sarladaises, les blocs de foie gras, le confit de canard et les tommes de brebis qui sont derrière moi", explique le journaliste imité par Laurent Gerra.

Face au médecin qui a provoqué un tollé en assurant que le virus de la Covid-19 avait été créé en laboratoire, Jean-Michel Apathie demande quelle serait la suite après le confinement. "On va s'aimer, sur les pelouses on ne sera plus confinés, dans les Ehpad et les supermarchés. On ne verra plus nos visages, on sera tous masqués", chante ce qui semble bien être Gilbert Montagné, imité par Laurent Gerra, et non pas le professeur en médecine.