La chronique de Laurent Gerra du 2 octobre 2020

publié le 02/10/2020 à 10:30

Grand Corps Malade sort son nouvel album, Mesdames. Le poète y interprète neuf chansons, en duo avec des femmes comme Véronique Sanson, Louane, Laura Smet ou encore Camille Lellouche... "C'est très sympa de m'inviter, pour parler de mon nouveau CD," remercie Grand Corps Malade, imité par Laurent Gerra. Interrogé sur les raisons de faire un album consacré aux femmes, Gerra, dans la peau du poète répond, "le féminisme et les bonnes femmes, on parle que de ça à la télé. Donc en enregistrant Mesdames, j'espère me faire un max de blé." Pour lui, "si elles aiment Christine and the Queen, c'est pas pour la richesses des rimes. Le féminisme et l'auto-tune, y a rien de mieux pour se faire des thunes."

Google vient de publier les 10 questions les plus posées sur Internet, et surprise, la question la plus posée est : "comment faire un nœud de cravate ?" François Hollande, imité par l'humoriste, pense que c'est de sa faute. "Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers." Pour placer cette question en tête de la liste des questions les plus posées, "j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h/24h et 7 jours sur 7. Résultat : tout est allé de travers. Même le nœud," déplore l'ancien président.

Autre question figurant parmi les plus posées également : "comment tomber enceinte ?" Laurent Gerra prend la voix du scientifique Michel Chevalet. "Pour répondre à cette question, je vous ai amené une maquette." Son interlocutrice, Jade, ne voit que de la nourriture. "C'est pareil répond l'humoriste. Prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule." Jade tente de couper le scientifique, imité par Gerra. "La procréation, comment ça marche. Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise," commence-t-il avant d'être interrompu par Jade.