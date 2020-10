publié le 01/10/2020 à 12:50

Google organisait mercredi 30 septembre sa conférence de rentrée. En un peu plus d'une demi-heure à peine, la firme de Mountain View a levé le voile sur plusieurs nouveautés matérielles qu'elle espère voir nombreuses sous les sapins lors des fêtes de fin d'année.

Google a d'abord présenté la dernière génération de son smartphone Pixel. Quatre ans après le lancement de la série, le constructeur abandonne toute prétention à rivaliser avec les produits phares d'Apple et de Samsung sur le segment haut de gamme. Proposé à partir de 629 euros à partir du 15 octobre, le Pixel 5 se repositionne sur le milieu de gamme et met plus que jamais l'accent sur la photo.

Comme les modèles précédents, ce téléphone compact s'appuie sur l'expertise de Google dans le traitement logiciel de l'image pour proposer l'une des meilleures offres de photo mobile avec seulement un capteur 12,2 Mpx et un ultra grand-angle 16 Mpx. Au rayon nouveautés, la société met en avant un mode portrait capable de prendre des photos en contre-jour ou la nuit et un mode vidéo cinéma façon traveling.

Google espère convaincre le public en proposant le Pixel 5 à un prix plus agressif Crédit : Google

Pour le reste, le Pixel 5 déroule une fiche technique solide avec un écran OLED 90 Hz de 6 pouces en façade, un processeur Snapdragon 765G compatible 5G, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Google a aussi présenté le Pixel 4A 5G, moins puissant et sans appareil photo ultra grand-angle, qui reprend la fiche technique du dernier Pixel 4A avec une compatibilité 5G pour 499 euros.

Pour séduire le grand public, le Pixel 5 est proposé en France avec une offre de précommande particulièrement intéressante puisque Google offre un casque Bose QC 35 II à réduction de bruit active (affiché autour de 249 euros en magasin) aux premiers acheteurs du smartphone avant le 14 octobre.

Une Google TV à 70 euros

Le géant américain aspire davantage à concurrencer Apple avec son nouveau Chromecast Google TV. La nouvelle version de la clé HDMI destinée à faire un pont entre les smartphones et les écrans de télévision gagne sa propre interface Android et une télécommande pour un prix de 70 euros trois fois plus abordable que le boîtier d'Apple.



L'appareil conserve à peu près la même interface épurée qu'Android TV avec une présentation en tuile, des onglet dédiés aux recommandations et aux contenus diffusés en direct et surtout une centralisation des contenus issus de différentes sources de services vidéo.

Google veut concurrencer l'Apple TV avec son Chromecast Android TV à 70 euros Crédit : Google

Google propose aussi une télécommande dotée d'un pavé tactile pour s'orienter dans les menus, d'un bouton dédié à l'assistant vocal et deux touches spéciales pour accéder à Netflix et YouTube en un clic. Côté spécifications, le Chromecast propose une compatibilité 4K à 60 images par seconde, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Un Google Home au son plus puissant

Dites au-revoir à Google Home, la fameuse enceinte qui se commande à la voix en prononçant "Dis Google". Google remplace le produit par un nouveau haut parleur intelligent, le Nest Audio, qui met l'accent sur la qualité audio.



La société promet 75% de puissance en plus et 50% de basses supplémentaires par rapport à Google Home. L'appareil est capable de se calibrer automatiquement pour optimiser la diffusion du son en fonction de la pièce dans laquelle il se trouve.

Le Nest Audio remplace l'enceinte Google Home Crédit : Google

Pour le reste, le Nest Audio propose les fonctions habituelles d'une enceinte connectée qui s'appuie sur l'assistant de Google. Elle peut servir à piloter les objets connectés de la maison à la voix, accéder à différentes sources d'informations et différents services. L'appareil est proposé au prix de 99 euros.