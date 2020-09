publié le 12/09/2020 à 15:41

C’était l’événement musical du week-end. La sortie du nouvel album de Grand Corps Malade : Mesdames. 10 duos pour un hommage aux femmes vibrant. Pour cet opus, "je suis allé chercher au coup de cœur les femmes que j’admire", dit Grand Corps Malade.

Louane,Véronique Sanson, Laura Smet ou encore Suzane ont posé leurs voix sur des textes ciselés. C’est un artiste concerné par son époque et par les faits de société. Les mouvements #metoo et #balancetonporc ont notamment déclenché chez lui cette envie de clamer son indignation contre les inégalités hommes-femmes.



Le carton cet été du titre Mais Je t’aime en duo avec Camille Lellouche était inattendu, mais lui a permis de réaliser que les gens avaient sûrement besoin d’entendre ces mots en ce moment.



Grand Corps Malade avait choisi de recevoir Ben Mazué, auteur, chanteur, compositeur, interprète mais avant tout un grand ami dont il admire le travail et la carrière. Ben Mazué dit de lui "qu’à son contact, on voit les choses du bon côté, c’est quelqu’un de très entraînant, et c’est précieux".



Grand Corps Malade, qui est avant tout un homme de scène, est très préoccupé par la survie des salles de spectacles à l’heure de l’épidémie. Il espère que la distanciation sociale n’empêchera pas les artistes de partir en tournée et le public d’apprécier.