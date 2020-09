Le meilleur de Laurent Gerra avec Fabrice Luchini, Jean-Michel Aphatie et Philippe Bouvard

publié le 27/09/2020 à 10:05

Le festival d'art contemporain, la FIAC, a été annulée en raison de la crise sanitaire. Mademoiselle Jade reçoit l'humoriste et écrivain français Fabrice Luchini très déçu de cette nouvelle : "C'est pas des œuvres, c'est des installations. Cette année, tu ne pourras pas voir le spaghetti condom de Pupiz pupiz. Il a pris une capote, il a mis dedans des spaghettis sauce bolognaise et il a refermé le tout. On s'en fout de ce que ça veut dire la Jade ! C'est de l'art contemporain !".

Les journalistes Jean-Michel Aphatie et Philippe Bouvard, recrues stars de la chaîne régionale Azur TV sont dans en direct avec leurs spectateurs : "Pour être rentré dans le vif du sujet, je n'ai pas été embauché par Azur TV pour débattre du bien-fondé de l'anchoiade dans la fougasse", s'emporte Jean-Michel Aphatie.

Quant à Philippe Bouvard, il a une petite blague pour Mademoiselle Jade : "Connaissez vous la différence entre une bonne femme et une piscine ? Et bien il n'y en a pas : dans les deux cas ça coûte cher et ça demande beaucoup de temps d'entretien pour le temps qu'on passe dedans".