Attaque à Paris : "C'est de la douleur que j'ai ressenti", a réagi François Hollande

publié le 26/09/2020 à 18:05

L'attaque au hachoir, perpétrée vendredi 25 septembre à Paris a ravivé de mauvais souvenirs, tandis que le "procès Charlie" est actuellement en cours. L'ouverture du procès avait déclenché de nouvelles menaces de la part d'Al Qaïda.

Vendredi, un jeune homme de 18 ans s'en est pris à deux personnes, qui fumaient une cigarette devant les anciens locaux du journal satirique. François Hollande, chef du gouvernement lorsque les attentats contre Charlie Hebdo ont eu lieu, a réagi à cette nouvelle attaque sur RTL.

"C'est de la douleur que j'ai ressentie en apprenant les attaques, parce que c'était sur les mêmes lieux que l'attentat contre Charlie. Il y avait comme un retour tellement dramatique sur ces événements qui laissait penser que nous n'en avions jamais terminé avec le terrorisme islamiste. Hors, ce ne sont plus les mêmes actes qui sont commis. C'est des attaques qui ne sont plus portées par une organisation, là il s'agit d'individus plus ou moins isolés", a déclaré l'ancien président.

"Une nouvelle fois, ils voulaient s'en prendre à la liberté, nous diviser. La meilleure des réponses, c'est de faire bloc, d'être unis et d'être fermes", a insisté François Hollande.