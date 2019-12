et AFP

publié le 02/12/2019 à 12:59

Treize cercueils drapés de bleu-blanc-rouge : la France est confrontée lundi à une funeste image de son engagement au Sahel, à l'occasion d'un hommage national aux soldats morts il y a une semaine jour pour jour au Mali.

Des centaines de personnes se pressaient sur le pont Alexandre III, à Paris, pour assister au passage des 13 corps, en route vers l'Hôtel des Invalides, où Emmanuel Macron doit présider à partir de 15 heures une cérémonie.

Militaires, anciens combattants avec leur drapeau, gendarmes, sapeurs-pompiers mais aussi anonymes se pressaient de chaque côté du pont, par un temps froid et sec et un soleil radieux, en attendant le défilé des dépouilles des treize militaires tués dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération de combat, dans le nord-est du Mali, et dont les corps ont été rapatriés dimanche.

[#Hommage national] Sur le pont Alexandre III, les Français honorent nos 13 frères d’armes morts pour la France au Mali ce 25 novembre. Merci à vous toutes et tous d’exprimer avec simplicité et émotion votre soutien le plus ardent. pic.twitter.com/gwPyqNw93M — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) December 2, 2019