publié le 27/11/2019 à 10:30

Depuis 2013 et le début du déploiement au Sahel, la France a perdu 41 militaires sur place. Et pourtant, le terrorisme n'a toujours pas été éradiqué. Est-ce à dire que les opérations Serval et Barkhane n'ont servi à rien ?

Si l'objectif de cette opération était d'éradiquer le terrorisme au Sahel, alors c'est un échec. Jamais les groupes islamistes n'ont été aussi actifs. Il y a deux semaines, au Burkina Faso, une attaque contre des employés d'une mine d'or a fait près de 40 morts, attentat le plus meurtrier depuis 5 ans. Au Mali c'est un camp de l'armée qui a été visé au début du mois, bilan 50 militaires maliens tués.

Mais ce qu'il faut mettre au crédit de l'opération Barkhane c'est que sans la France, la situation serait largement pire, il y aurait peut-être déjà un califat en Afrique, au Mali, au Burkina ou au Niger.

Trouver des partenaires

Ce que la France peut faire de plus, c'est de trouver des partenaires, d'autres pays prêts à s'engager avec la France qui est un peu seule dans une zone, le Sahel, vaste comme l'Europe.

Cela peut être une aide militaire, pour combattre les islamistes sur le terrain, mais aussi une contribution financière. Parce que l'autre volet de l'opération Barkhane c'est la formation des armées africaines. Aider, former et équiper les armées malienne, nigérienne, burkinabé, pour qu'un jour elles assurent seules, sans la France, leur défense face à la menace jihadiste. Mais faute de moyens et d'organisation, on en est encore bien loin.