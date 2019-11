et Léa Stassinet

publié le 29/11/2019

Un hommage national sera rendu aux Invalides lundi 2 décembre aux 13 soldats français décédés lors d'un accident d'hélicoptères au Mali, lundi 25 novembre. À cette occasion, de nombreux écoliers venant de Pau et de Gap seront présents. Les militaires tués provenaient en majorité de régiments appartenant à ces deux communes.

Une initiative "évidente" pour Adrien Quatennens, député la France insoumise du Nord. "L'émotion dépasse largement l'entendement après que la France a perdu 13 soldats", a-t-il déclaré sur RTL ce vendredi 29 novembre. "Il est tout à fait normal que le plus de Français possible puissent participer" à cet hommage, a-t-il ajouté.

Si l'élu estime que la présence des militaires français au Mali est "discutable", et ce, depuis "le début de l'opération", Adrien Quatennens affirme que "la première des choses à faire et ce sera le cas lundi aux Invalides, c'est de se serrer les coudes et d'entourer de notre affection les familles endeuillées".

Sur le plan géopolitique, le député rappelle que son groupe a déposé en 2018 "une commission d'enquête" pour faire le bilan de cette opération Barkhane. "On a besoin de savoir si on atteint nos objectifs mais surtout de déterminer exactement quels sont nos objectifs", explique-t-il, tout en ajoutant qu'un retrait immédiat des troupes françaises serait "irresponsable".