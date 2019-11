publié le 26/11/2019 à 12:30

Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats "morts pour la France" mardi 26 novembre, après le décès de 13 soldats tués lors d'une opération de combat au Mali. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.

Les victimes sont "six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Parmi les victimes, figure le fils de l'ancien ministre et sénateur centriste français Jean-Marie Bockel, a confirmé ce dernier à l'AFP. Sept des militaires tués appartenaient au 5ème régiment d'hélicoptères de combat de Pau (sud-ouest), et quatre autres au 4ème régiment de chasseurs de Gap (sud-est).

Qui sont les 13 soldats tués ?

Le capitaine Nicolas Mégard, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le capitaine Benjamin Gireud, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le capitaine Clément Frisonroche, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le lieutenant Alex Morisse, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le lieutenant Pierre Bockel, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

L'adjudant-chef Julien Carette, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le brigadier-chef Romain Salles de Saint Paul, du 5e Régiments d’hélicoptères de combat de Pau

Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu, du 4e Régiment de chasseurs de Gap

Le maréchal des logis-chef Alexandre Protin, du 4e Régiment de chasseurs de Gap

Le maréchal des logis Antoine Serre, du 4e Régiment de chasseurs de Gap

Le maréchal des logis Valentin Duval, du 4e Régiment de chasseurs de Gap

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie, du 93e Régiment d'artillerie de montagne de Varces

Le sergent-chef Andreï Jouk, du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol



