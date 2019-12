Militaires tués au Mali : "Il aimait la paix", confie la compagne de l'un d'eux

publié le 02/12/2019 à 10:30

Un hommage national va être rendu aux 13 militaires français tués au Mali la semaine dernière. La cérémonie doit commencer ce lundi 2 décembre vers 15h aux Invalides. Les proches des victimes seront évidemment présents pour écouter l'éloge funèbre prononcée par Emmanuel Macron. Parmi eux, il y aura Camille, la compagne de Pierre Bockel, qui a péri dans le crash des deux hélicoptères. La jeune femme est enceinte. Elle allait épouser son soldat cet été.

Malgré la douleur, Camille a pris la parole sur RTL, comme l'avait fait le père du militaire, Jean-Marie Bockel, la semaine dernière, pour délivrer un message de paix, cette même paix qui guidait la vie de son compagnon. "Il aimait l'armée mais pas la guerre. Je ne pensais pas que c'était possible mais il me l'a prouvé. Je pense qu'il aurait pu le prouver au plus antimilitariste de tous les antimilitaristes. Il était bon, profondément gentil. (…) Il aimait voler Pierre, et moi j'étais fière de savoir qu'il y avait des hommes comme lui dans ce métier, aussi intègres. Il aimait la paix par-dessus tout".

"J'espère de tout mon cœur que la disparition des garçons ne sera pas un appel supplémentaire à de la haine. S'il nous reste encore un petit peu de force, pour continuer à les faire vivre dans les plus belles choses qu'ils faisaient, pour prendre conscience que la violence n'est plus possible", a-t-elle aussi ajouté.

Le lieutenant Pierre BOCKEL du #5RHC est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération #Barkhane. Âgé de 28 ans, en couple, il allait bientôt être père. L'@armeedeterre adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/44jpEWlGdG — Armée de Terre (@armeedeterre) 26 novembre 2019