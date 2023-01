VIDÉO - Élodie Poux explique les bonnes résolutions aux enfants

"Arrêter de se picher la truffe au whiskey", "manger équilibré", "aller à la salle de sport", "boire deux litres d'eau par jour" et "arrêter de hurler sur les enfants"... Les adultes prennent souvent de nombreuses résolutions lors du passage à la nouvelle année. Si elles sont généralement irréalistes et peu durables, elles sont surtout difficiles à comprendre pour les enfants.

Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Cette tradition nous vient des Babyloniens. Dans l'antiquité, ces derniers promettaient, chaque nouvelle année, de rembourser leurs dettes et rendre à leurs propriétaires les objets empruntés. Le but était de dénouer les tensions dans la cité.



Mais essentiellement, il faut bien garder en tête que les résolutions du Nouvel an, de nos jours, sont comme les promesses électorales puisqu'elles se réalisent rarement. Chaque année, le 3 janvier, les salles de sport sont assaillies de nouveaux adhérents, qui ne reviendront plus jamais. Les bureaux de tabac n'ont plus de clients, mais ils reviennent traditionnellement dès le lendemain. Les gens se promettent à eux-mêmes de manger plus équilibré, mais sont rattrapés par des galettes des rois.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info