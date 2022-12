VIDÉO - Élodie Poux : les coupures d'électricité expliquées aux enfants

Ce mercredi 7 décembre, Élodie Poux répond à sa fille qui vient de lire que l'État nous couperait peut-être l'électricité cet hiver si on en consomme trop. "J'ai lu aussi que les Russes punissaient les Ukrainiens de la même manière. Est-ce qu'on est punis nous aussi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Comment on fera sans électricité ? Est-ce qu'on va être obligé de débrancher la télé, le wifi ? Ou mémé ?", lui demande-t-elle.

Les coupures de courant des russes et celles de monsieur Macron, c'est pas du tout pareil. On se gèle dans nos maisons et on s'éclaire à la bougie, mais de manière démocratique. Ça, ça change tout ! En plus l'État a de très bons conseils pour nous permettre de faire baisser notre consommation d'énergie. Par exemple, un frigo vide n'a pas besoin d'être branché ! D'autant plus que quand il fait six degrés dans le salon, le salon devient un frigo

Pour survivre au monde qui t'attend, un monde sans électricité sans abondance et sans service public, c'est très simple, il suffit de lire un livre. Un livre si beau qu’il est capable de réchauffer l'âme d'un contrôleur fiscal. Un livre écrit il y a très longtemps, plein de personnages, de bons sentiments, avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Non, ce n'est pas la bible. C'est La Petite Maison dans la prairie, notre nouveau code de conduite.

