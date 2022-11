VIDÉO - Élodie Poux explique le changement de genre aux enfants

La question est la suivante : "Maman, j'ai lu sur les réseaux sociaux de ton téléphone que la chanteuse Christine and the Queen, s'était déclarée trans, et qu'il fallait désormais l'appeler Redcar et la genrer au masculin. Mais on a le droit de faire ça ?

Certaines personnes ne se sentent pas en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Elles se sentent homme alors qu'elles ont des organes génitaux féminins, ou le contraire, ou même elles se sentent aucun des deux genres ou les deux à la fois, ou l'un après l'autre. C'est comme ça, ça a toujours existé.

Parfois les gens ont l'impression que la terre va s'arrêter de tourner parce que tout le monde devient LGBTQIA+, mais en fait la planète elle en a rien à cirer des LGBTQIA+. Il n'y a pas plus de LGBTQIA+ qu'avant, c'est juste que maintenant ils ont le droit de parler, donc on les entend plus que quand ils étaient internés.



Ce qui est étrange en matière de genre ou d'orientation sexuelle, c'est que bien que ce soit le truc le plus intime qui soit. Pourtant, tout le monde s'en mêle.

