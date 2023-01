Nouvel an : comment tenir ses bonnes résolutions santé ?

La nouvelle année, c’est pour beaucoup le moment de prendre de bonnes résolutions, notamment pour être en meilleure santé. Se fixer de tels objectifs peut faire du bien. La nouvelle année, c’est l’occasion de prendre un nouveau départ, d’apporter du changement. Mais le danger, c’est peut-être de se fixer trop d’objectifs et de vouloir changer trop de choses en même temps dans sa vie. Se garder un seul objectif, comme par exemple se remettre au sport, ça peut être bien pour garder le cap.

Tenir une résolution n'est pas qu'une question de volonté. C’est surtout une question de motivation et d’environnement. Chacun doit trouver ce qui va l’aider à passer à l’action. Shékina Rochat, docteur en psychologie à l’Université de Lausanne, conseille de commencer par écrire la raison pour laquelle on ressent le besoin de prendre cette résolution. Par exemple : "Je veux me remettre au sport pour avoir un corps ferme" ; ou encore "Je veux me mettre à la méditation pour être moins stressé". Et on place ce qu'on a écrit à un endroit où on peut le voir tous les jours.

Ne pas sous-estimer les obstacles et mettre en place des stratégies pour les contrer

Autre chose qui peut aider : se demander pourquoi on n’a pas accompli déjà sa résolution. Comme l'explique Shékira Rochat, cela permet de prendre conscience des obstacles et des difficultés que l’on peut rencontrer et s’y préparer. Par exemple, si je n’ai pas réussi à aller au travail à vélo, c’est en raison de la météo. Eh bien, cette année, je vais m’équiper pour ne pas craindre la pluie. Autre exemple : "Si je ne suis pas allé à mon cours de karaté l’an dernier, c’est parce qu’il était trop loin de mon domicile, eh bien en 2023, je vais m’inscrire dans une salle située près de chez moi".



Pour atteindre un objectif, certaines conditions doivent être remplies. Notre cerveau aime économiser de l’énergie, m’a confié la psychologue Ariane Calvo. C’est la raison pour laquelle il préfère la routine au changement. Donc, commencer par rendre plus facile son objectif peut aider à l’atteindre.

Ne pas mettre la barre trop haut pour ne pas se décourager

L’objectif doit rester atteignable et il faut être gentil avec soi-même. On peut procéder par étapes pour y arriver. Il est aussi important de mettre en place des stratégies pour contrer ce qui pourrait démotiver. Par exemple, je veux me remettre au sport, mais seule et après le travail, je n’ai souvent pas le courage d’enfiler mes baskets. Eh bien, je vais m’inscrire à un cours de danse et y aller avec une collègue, entre midi et deux, une fois par semaine dans un premier temps. Puis, j’augmenterais peut-être la fréquence au bout de quelques semaines.

Il faut, bien sûr, que l’activité procure du plaisir. Faire de l’exercice peut être vécu comme une corvée, mais aller à un cours de danse peut être plaisant. Et pour qu’une action devienne une habitude, il faut l’inscrire dans son agenda. Par exemple, si vous avez pris la résolution de courir un semi-marathon, vous avez plus de chance de réussir si vous programmez vos séances d’entraînement dans la semaine. L’idée, c’est d’automatiser ses nouveaux comportements et d’agir sans même y penser. Plus un objectif est concret et planifié, plus on a de chance de l’atteindre.



Faut-il parler de ses résolutions à son entourage ?

Parler de sa résolution peut aider à rester sur la bonne voie. Si on a décidé d’arrêter de fumer, le dire publiquement va créer une sorte d’engagement. On peut moins facilement se défausser. Mais en même temps, d’autres études ont montré qu’en faisant part de sa résolution, on va être félicité par les autres. On va se sentir très bien, et paradoxalement, cela peut faire baisser sa motivation à arrêter de fumer, par exemple.



Donc on peut l’annoncer, mais dire immédiatement aux autres : "Surtout ne me félicitez pas. Vous le ferez quand j’aurai vraiment arrêté de fumer".

